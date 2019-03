"Laziale Mahmood": questo lo striscione apparso alla vigilia del derby, vicino agli edifici del Coni al Foro Italico, a firma romanisti, con un chiaro riferimento al cantante milanese di origini egiziane, recente vincitore del festival di Sanremo. In una recente intervista alla Gazzetta Mamhood aveva dichiarato di non interessarsi di calcio e di non avere una squadra del cuore. Lo striscione, con un font piuttosto riconoscibile e riconducibile a frange di tifoserie di estrema destra, è di stampo razzista.