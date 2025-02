Roma-Europa League, Ranieri: "Sfida affascinante, andare a Bilbao non è mai facile"

Getty Images

ha parlato ai canali ufficiali del club capitolino in seguito al sorteggio che si è tenuto a Nyon, in vista degli ottavi di finale della seconda competizione europea per club., secondo nella fase campionato e già affrontato proprio alla prima giornata di questa UEFA Europa League: 1-1 all'Olimpico con la rete di Dovbyk e l'autogol di Paredes (in panchina c'era Ivan Juric).- "È una squadra che ho affrontato diverse volte quando ho allenato in Spagna. Andare nel loro stadio, con quella storia e quel senso di appartenenza, non è mai facile. È una squadra molto forte, ma noi faremo di tutto per andare avanti nella competizione" ha spiegato il tecnico giallorosso, subentrato proprio all'allenatore croato nel mese di novembre 2024.

- Sul prossimo avversario in Europa League ha detto la sua anche il Direttore Sportivo della Roma: ", con l’andata e il ritorno che metteranno alla prova entrambe le squadre. Il Bilbao è un club con una storia e un’identità molto forti, profondamente legato alla sua terra e ai suoi valori, con giocatori di grande qualità e un’energia particolare che deriva dal loro senso di appartenenza. E, una storia europea importante e un gruppo che sa affrontare le sfide con personalità e ambizione. Ci faremo trovare pronti, con la nostra voglia di andare avanti. Sarà una sfida affascinante e siamo pronti a giocarcela con determinazione e il desiderio di portare la Roma il più lontano possibile in questa competizione".