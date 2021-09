Guido Nanni, ex preparatore dei portieri della Roma, dice la sua, a Centro Suono Sport, su Rui Patricio, nuovo estremo difensore giallorosso, già decisivo: "Parliamo del portiere della nazionale portoghese, non di uno sconosciuto. Bisogna vederlo da vicino per giudicare la sua bravura. Sta dando sicurezza alla Roma, ha fatto interventi importanti, anche se in qualche amichevole ha sbagliato qualcosa. In queste partite ha salvato in più di un’ occasione la squadra".