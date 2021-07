Una Spina nel fianco. L’infortunio di Spinazzola in azzurro ha complicato i piani di mercato della Roma di Mourinho che ha perso uno dei pochi elementi inamovibili della rosa. Il terzino sinistroe di conseguenza costringe Tiago Pinto a cercare un nuovo terzino sinistro. Il solo Calafiori di certo non può bastare per sostituire uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Caccia quindi a un giocatore esperto, con alcuni nomi già sul taccuino giallorosso.Dal Chelsea sono in uscita ben due terzini sinistri. Il primo è una vecchia conoscenza della Roma e guarda caso è il sostituto in Nazionale di Spinazzola.per liberarlo a un solo anno dalla scadenza del contratto ma c’è da superare la concorrenza delil tecnico che lo ha fatto esplodere in serie A. Ma il Chelsea si priverebbe più volentieri dell’ex violaIl 30enne viene da una stagione con molte ombre ma ha già giocato nel nostro campionato ed è stato comunque uno dei migliori nel suo ruolo fino a un paio di anni fa. Mourinho potrebbe rilanciarlo in attesa del ritorno di Spinazzola.Stipendi più bassi ma pure maggiori rischi per le altre candidature che Pinto sta studiando in queste ore. Piace e non poco ad esempioLa richiesta dell'Inter, che vorrebbero trattenere il giocatore rientrato dal prestito all'Hellas Verona, è stata di 10 milioni. Primi sondaggi, ora sarà da valutare se la Roma sceglierà di approfondire ulteriormente. Stesso discorso perdella Fiorentina mentre è stata bocciata la candidatura dello svincolato van Aanholt.