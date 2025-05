Roma, fastidio muscolare per Dovbyk: è in dubbio per il Milan

Getty Images

Brutte notizie per la Roma in vista della partita con il Milan di domenica 18 maggio. Nello scontro per l'Europa dell'Olimpico i giallorossi potrebbero dover rinunciare ad Artem Dovbyk che si è fermato in anticipo durante l'allenamento del venerdì a Trigoria.

ESAMI - Secondo quanto riportato da Il Tempo, l'attaccante giallorosso avrebbe interrotto la seduta a causa di un fastidio muscolare che lo mette a rischio per l'impegno contro il Milan. Nella mattinata di oggi sono previsti gl esami strumentali per capire se Dovbyk riuscirà a essere a disposizione di Claudio Ranieri o se il tecnico dovrà contare sul solo Eldor Shomurodov per l'attacco. L'uzbeko dovrebbe essere assistito da Matias Soulè e, senza Dovbyk, va scelta la terza pedina del tridente.

I NUMERI - In stagione, fin qui, Dovbyk ha realizzato 12 goal in 32 partite di campionato, l'ultimo - decisivo - contro la Fiorentina lo scorso 4 maggio. In totale, considerando anche le coppe, al suo primo anno alla Roma è arrivato a 17 reti e 4 assist in 45 partite.