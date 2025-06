Roma, fatta per la cessione di Dahl al Benfica: accordo raggiunto, le cifre

AFP via Getty Images

Lo scorso gennaio, dopo una prima parte di stagione da comparsa con tre sole presenze complessive in giallorosso, il classe 2003 è passato in prestito alle Aguias, con cui si è rilanciato ampiamente in Portogallo.Le sue prestazioni hanno convinto il club di Lisbona a lavorare per la sua conferma e la missione è andata a buon fine, perché è arrivata la fumata bianca.- Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, il Benfica ha raggiunto l'di Dahl: l'intesa è stata raggiunta sulla base diche andranno nelle casse dei giallorossi, mentre lo svedese aveva già firmato un

Dahl era arrivato nella Capitale a luglio 2024, con la Roma che aveva versato poco più di 4 milioni di euro al Djurgardens per l'esterno.