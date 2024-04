Roma favorita a Udine, ma le quote nascondono insidie: i bookie puntano su Dybala contro la sua vittima preferita

un' ora fa



Una Roma sulle ali dell'entusiasmo per le vittorie su Lazio e Milan scende in campo a Udine per proseguire la rincorsa al quarto posto. I giallorossi sono favoriti tra 2,17 e 2,20: la quota alta è spia delle insidie nascoste dietro una trasferta che evoca brutti ricordi (ko per 4-0 lo scorso anno), contro una squadra bisognosa di punti salvezza. L'Udinese, che ha conquistato in casa solo dodici punti, è data vincente tra 3,35 e 3,40, mentre il pareggio, a cui i friulani sono abituati quest'anno (ben 16) è in lavagna a 3,25. De Rossi non ha ancora perso in trasferta in Serie A e nelle ultime tre gare di campionato non ha subito reti: il segno Under parte avanti a 1,75 rispetto all'Over, offerto a 1,95. Dopo la sconfitta subita in rimonta contro l’Inter, sono 22 i punti persi dall'Udinese da situazione di vantaggio (solo il Sassuolo ha fatto peggio con 26): l'ipotesi "ribaltone" si gioca a 7,50. L’Udinese è la vittima preferita di Paulo Dybala, che ha realizzato 11 reti contro i friulani, condite da otto assist. Nelle ultime 20 stagioni solo Totti ha partecipato a più reti contro una singola squadra, il Parma (13 gol e sette assist). Un altro sgarbo della Joya ai bianconeri paga 3,18, mentre si sale a 3,32 per il ritorno al gol dopo l'infortunio di Tammy Abraham; in pole sempre Romelu Lukaku a 2,85.