Federico Fazio pesa sul bilancio della Roma per 18.240 euro a minuto, Jesus è subito dietro (18.000), entrambi costano più di Cristiano Ronaldo, i cui 31 milioni di ingaggio costano 14.492 euro a minuto. Insomma, è anche per questo che a Trigoria si aspettano che Fazio torni se non comandante, almeno tenente contro il Sassuolo sabato quando dovrà giocare viste le assenze di Ibanez, Kumbulla e le non buone condizioni fisiche di Smalling. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.