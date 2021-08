La Roma è al lavoro sul mercato in uscita. La trattativa tra Fazio e Genoa sembrava quasi chiusa, ma il difensore argentino ha alzato la posta chiedendo l'intero anno di stipendio in giallorosso (che avrebbe contribuito a quello del Genoa) a prescindere dall'accordo successivo con il club del presidente Preziosi. Così, dopo Cagliari e Parma lo scorso anno, Fazio dice no pure al Genoa, che vira sullo svincolato Maksimovic (ex Napoli).



Problemi anche per Nzonzi, che continua a chiedere una buonuscita. L'Al Rayyan si è chiamato fuori, un sondaggio per il mediano francese è stato fatto dall'Al Gharafa di Andrea Stramaccioni. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il giovane centrocampista Milanese sembra vicino all'Alessandria in serie B.