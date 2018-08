Federico Fazio, difensore della Roma, ha analizzato il ko contro il Milan a Sky Sport: "Dobbiamo fare autocritica però dobbiamo pure sapere che abbiamo fatto bene. Se non avessimo preso gol all'ultimo minuto staremmo parlando di altro. Questo non cambia però cosa dobbiamo migliorare. Conosco la capacità di questa squadra. Abbiamo giocato solo tre partite. Dobbiamo lavorare ma guardare avanti. Abbiamo tante partite e sono sicuro che ribalteremo questa situazione".



SULLA POSIZIONE - "Per me non cambia niente giocare a tre o a quattro, a destra, a sinistra o in mezzo. Dobbiamo giocare dove vuole il mister e fare il meglio per la squadra".