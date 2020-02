Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato nell'immediata vigilia della sfida con il Lecce.



SULLA VITTORIA COL GENT - “Sì, sarà importante, dopo la vittoria con il Gent, trovare la continuità. Ora pensiamo al campionato, dobbiamo vincere per continuare a lottare per il nostro obiettivo”.



SULLA MIGLIOR FORMA - “Pensiamo solo a vincere, dobbiamo abituarci a vincere per trovare le migliori condizioni. Siamo forti”.



SUL LECCE - “Il Lecce arriva in un momento positivo. Hanno vinto molte partite, non sarà facile, ma noi siamo forti e dobbiamo trovare il meglio di ognuno di noi. Sarà importante vincere”.