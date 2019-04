Dopo la vittoria contro la Sampdoria, il difensore della Roma Fazio ha parlato a Sky Sport: "Oggi era importante non prendere gol, abbiamo fatto tre partite in sei giorni e nessuna squadra le ha fatte, stiamo crescendo e oggi si è visto. Adesso dobbiamo continuare così, abbiamo 7 finali da giocare e vogliamo un posto in Europa anche se sarà difficile. La presenza di Mirante? In queste due partite ha giocato molto bene, è un giocatore di esperienza che trasmette sicurezza. Adesso mancano 7 finali e dobbiamo guardare partita dopo partita. Allenato da De Rossi? Lui ha 35 anni, io 32, lo vedo ancora in campo (ride, ndr) è uno che si fa sentire”.