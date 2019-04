Federico Fazio, difensore della Roma, parla a Roma Tv in vista della sfida contro l'Inter: "Quella con l’Inter sarà una partita tosta, ci giochiamo molto in queste sei partite. L’Inter è una squadra d’esperienza con un grande allenatore che fa dare il massimo ai giocatori, sappiamo che sarà una partita difficile. Andremo comunque a Milano per conquistare tre punti fondamentali".