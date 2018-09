Federico Fazio, nei giorni liberi concessi da Eusebio Di Francesco, ha deciso di far visita alla città che ha dato i natali ai suoi avi italiani. Come riporta occiodisalerno.it, l’argentino è arrivato ieri nel Cilento a Lentiscosa, piccola frazione del Comune di Camerota, per andare alla scoperta del borgo abitato da suoi parenti. Il nonno del difensore centrale giallorosso, è l’ultimo della famiglia ad essere stato in Italia prima di emigrare in Argentina. Fazio è dunque andato in città anche per ricevere una pergamena e le chiavi del paesino.



“I miei nonni mi hanno tramandato il culto di Santa Rosalia e mi parlavano sempre di Lentiscosa e delle sue bellezze. Essere qui per me è un sogno, una emozione unica. I miei nonni mi portavano a vedere Santa Rosalia a Buenos Aires. Sono molto legato a questa terra e alla sua festa”, sono state le parole dell’argentino.