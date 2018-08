Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato a Sky Sport a due giorni dal match con l'Atalanta: "Difesa punto di forza? Sì, siamo stati bravi a non prendere gol con il Torino ma tutta la squadra lo è stato. Il primo a difendere è il nostro attaccante, la nostra difesa deve essere la forza di questa squadra, quella che ti fa arrivare lontano in tutte le competizioni. Abbiamo iniziato bene, ma dobbiamo continuare così in tutti i reparti. L'ultimo precedente negativo con l'Atalanta? Dobbiamo cambiare quest’anno. Cominciamo una stagione emozionante per tutti i romanisti, è la prima partita all’Olimpico. Sarà una bella partita da giocare anche perché sono forti e sono in un ottimo momento, hanno giocato diverse partite in Europa League e hanno più ritmo rispetto a noi".



Sulla minaccia principale contro i nerazzuri: "Gomez? Lo conosco bene, siamo stati insieme tanti anni in nazionale. È una grande persona e un grande calciatore, a Bergamo ha trovato il suo posto. I ko in casa della passata stagione? Dobbiamo migliorare, stiamo lavorando molto bene ogni giorno. Siamo forti e i nuovi sono in sintonia con il mister".