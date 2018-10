Il difensore della Roma, Federico Fazio, parla a Sky Sport prima della sfida di Champion con il Viktoia Plzen: "Non possiamo rilassarci, dobbiamo dare continuità alle ultime due partite. Dobbiamo aiutarci per vincere e continuare la crescita: sarà una partita importante, giochiamo in casa e dobbiamo prenderci i tre punti. Krmencik? Studiamo gli avversari, ma la cosa più importante è giocare bene, restare concentrati e ordinati".