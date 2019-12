Federico Fazio, difensore centrale della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento giallorosso e per caricare l’ambiente in vista dell’ultima sfida dell’anno, quella la Franchi contro la Fiorentina.



Negi ultimi due mesi avete racimolato 19 punti, soltanto la Lazio ha fatto meglio, con 17 gol segnati e 6 subiti. Con questi numeri è giusto dire che la Roma è favorita per la corsa al quarto posto?

“Ancora è lunga, mancano ancora tre giornate per finire il girone di andata. La partita a Firenze sarà importante per finire bene prima della sosta. Nel girone di ritorno ci saranno tutte le squadre che si giocano le posizioni alte e quelle basse della classifica e quindi sarà sempre più dura. Importante è vincere a Firenze e continuare bene”.



La cosa che ha colpito di questo allenatore è di come abbiamo messo in discussione le sue idee: all’inizio eravate un po’ scoperti prendendo tanti gol e lui invece ha trovato gli equilibri nuovi in poco tempo. Te lo aspettavi?

“Abbiamo ancora molto da lavorare, siamo con un allenatore nuovo con idee nuove e ci sta che ci voglia del tempo per assimilare ciò che vuole il mister. Ora la squadra lo capisce bene e anche lui capisce noi”.



I risultati si ottengono anche con i comportamenti collettivi e individuali giusti, la rosa è ampia e gente come te, come Juan Jesus e Perotti fino a qualche tempo fa, Florenzi siete stati meno protagonisti, ma quando entrate vi fate sempre trovare pronti. Questo è la chiave del successo di questi due mesi?

“Abbiamo tante partite da giocare, adesso a gennaio iniziamo la Coppa Italia e vogliamo arrivare lontano in tutte e tre le competizioni e perciò è importante essere tutti a disposizione del mister, stare al massimo e rendere al massimo”.



Cosa succede nella psicologia nel giocatore, tu sei stato titolare negli anni scorsi e ora non lo sei più. Cosa scatta nella testa del calciatore in questi casi?

“Niente, perché sappiamo che la stagione è molto lunga e ci saranno tante partite da giocare sia in Coppa Italia, sia in Europa League che in campionato e vogliamo arrivare lontano in tutte e tre le competizioni. È importante essere a disposizione del mister, siamo qui per la Roma”.



La Fiorentina sarà senza Ribery e probabilmente anche senza Chiesa. Sarà un po’ meno pericolosa la viola senza questi due giocatori così talentuosi?

“Non sappiamo se Chiesa giocherà oppure no però giocare a Firenze è sempre stata una partita tosta, sarà difficile e prima della sosta vogliamo prendere questi tre punti per continuare a rimanere nella parte superiore della classifica. Dobbiamo andare con cattiveria e voglia di vincere fin dal primo minuto”.