Federico Fazio, difensore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Wolfsberg: "Affrontiamo l'Europa League nel migliore dei modi. Vogliamo vincerla, è una competizione bellissima che dà la possibilità di accedere alla Champions. Ci sono tuttavia squadre forti, non arriviamo in finale solo perchè siamo la Roma. Non dobbiamo sottovalutare l'avversario, abbiamo preparato bene la gara".



SU FONSECA - "Mi è sempre piaciuto giocare un calcio offensivo. Siamo più compatti ed equilibrati, stiamo creando una nostra identità".



SUI COMPAGNI DI REPARTO - "Giochiamo da squadra, a prescindere dal compagno".



SULLA SQUADRA - "L'anno scorso tutta la squadra ha faticato, la stagione non è andata bene. Quest'anno per fortuna va diversamente, si respira un'aria diversa".