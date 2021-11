Felix Afena-Gyan ha rilasciato un'intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Il giovane attaccante della Roma ha parlato della sua passione per il calcio, della madre e di come l'ha spinto a seguire i suoi sogni e del 'no' alla convocazione del Ghana: "Se sono qui oggi lo devo soprattutto a mia madre, a lei devo dire grazie. È la persona che sta facendo di più per me in questa fase della mia vita. Ho ritenuto fosse troppo presto per me rispondere alla chiamata della nazionale - ha detto il classe 2003 giallorosso - perché ho bisogno di crescere, dal punto di vista fisico ma anche mentale e psicologico. Inoltre ho pensato che fosse importante per me restare a Trigoria per accumulare allenamenti agli ordini di Mourinho, per continuare a migliorare e a crescere. Ho moltissimo rispetto per la mia nazionale e spero in futuro di poterne far parte”. Proprio riguardo Mourinho, Felix ha speso bellissime parole ringraziandolo per credere nelle sue potenzialità: "È un grande allenatore, in particolare con i giovani. È un mister che ti incoraggia, che ti motiva, mi piace molto. Ti spinge e sprona a fare quello che vuole, a dare il meglio di te e a migliorare giorno dopo giorno. Sono sicuro che se non mi impegnassi così tanto come faccio, il mister magari non mi menzionerebbe in una foto su Instagram come ha fatto”.