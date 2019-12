Giada Greggi, centrocampista della Roma femminile e dell'Italia, ha vinto il Golden Girl 2019. A margine della cerimonia di premiazione, è intervenuta ai microfoni di calciomercato.com.



SUL PREMIO - "E' un grandissimo onore ricevere questo premio, sono emozionatissima e orgogliosa di averlo ricevuto. Ringrazio Tuttosport, la società e lo staff che mi hanno aiutato a vincerlo".



OBIETTIVO STAGIONALE - "L'obiettico resta la qualificazione in Champions, daremo il massimo per raggiungere questo obiettivo".



SUL CALCIO FEMMINILE - "E' migliorato moltissimo. Il calcio femminile è seguitissimo in Italia, si è evoluto rispetto agli altri anni".



SUL PROFESSIONISMO - "C'è ancora da migliorare, ma un passo avanti è stato fatto. E' un passo avanti, ora abbiamo riconosciuti gli stessi diritti degli uomini".



SU HEGERBERG, BERNAUER E BAVAGNOLI - "Sono giocatrici di grande esperienza, da cui imparare molto. Sono un esempio da seguire".



SULL'EUROPEO - "E' uno dei miei obiettivi, siamo cariche e daremo il massimo".



IMPREVEDIBILE COME JOAO FELIX - "Sì, sono imprevedibile come Joao Felix".