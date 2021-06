Betty Bavagnoli diventa nuovo dirigente e responsabile della sezione femminile della Roma. Al suo posto ecco Alessandro Spugna nuovo allenatore. Tre giorni dopo la vittoria della Coppa Italia. Percorso che avrà il suo culmine oggi pomeriggio quando la prima squadra e la Primavera campione d’Italia saranno ricevute in Campidoglio dalla sindaca Raggi. E' stata proprio Bavagnoli ad annunciare Spugna: «Lo abbiamo scelto per i suoi valori di allenatore e di uomo. Alessandro è un leader giovane ma già con molta esperienza: la sua ambizione sarà fondamentale nel nostro percorso di crescita». Nato a Torino il 22 novembre 1973, Spugna, che ha firmato fino al 2022, è cresciuto da calciatore nel vivaio dei granata. Allena dal 2002 e ha iniziato nel vivaio della Juventus, dove ha guidato la Primavera per due stagioni dal 2018 prima di approdare in Serie A con l’Empoli.