Tre gol e tre punti per la Roma femminile, che batte 3-0 l'Ajax in Champions League grazie alla doppietta di Valentina Giacinti e alla rete di Manuela Giugliano.

Tra gli oltre 2.500 spettatori allo stadio Tre Fontane presenti anche l'allenatore José Mourinho, il dirigente Tiago Pinto, il sindaco Gualtieri e il ct dell'Italia femminile, Andrea Soncin.

La squadra giallorossa sale in testa al gruppo C con 4 punti come il Bayern Monaco e il prossimo 14 dicembre farà visita al Paris Saint-Germain, ultimo a zero punti.