Defrel è uno dei giocatori che potrebbero lasciare Trigoria prima dell'inizio della stagione, e su di lui si stanno muovendo diversi club di Serie A. Sull'ex attaccante del Sassuolo c'è un importante interesse della Sampdoria, come dimostrano le parole del presidente blucerchiato Massimo Ferrero che al Secolo XIX ha parlato della possibilità di intavolare una trattativa con la Roma per il suo cartellino:

"Prenderemo uno forte, questo è sicuro. Al momento ci piace Defrel della Roma che ci piaceva già l'anno scorso e vedremo se con i giallorossi si potrà ipotizzare un accordo. Altrimenti l'Inter continua a proporci Eder nell'affare Praet ma io sono contrario alle minestre riscaldate. E Praet, a meno che non paghino la clausola, come detto vorrei provare a tenerlo"