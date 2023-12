Cena di Natale per la Roma al Cavalieri Hilton, in zona Monte Mario. Tutti presenti (calciatori, staff tecnico, dirigenti e sponsor) tranne la proprietà: assenti i Friedkin. Lo speaker dello Stadio Olimpico, Vespasiani ha annunciato tutti sul palco: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'ovazione maggiore c'è stata per José Mourinho. L'allenatore portoghese ha detto al microfono: "Possiamo tutti dare di più, anche gli sponsor".