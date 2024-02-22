Roma-Feyenoord 5-3 d.c.r: il tabellino
Reti: 5' Gimenez, 15' Pellegrini
Note: Ammoniti: Spinazzola, Paredes, Geertruida, Timber, Hancko, Ndicka, Wieffer.
ROMA: Svilar; Karsdorp (67' Celik), Mancini, Llorente (85' Ndicka), Spinazzola (106' Angeliño); Cristante, Paredes, Pellegrini (71' Aouar); Dybala (102' Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (91' Zalewski).
A disp.: Rui Patricio, Boer, Smalling, Azmoun, Renato Sanches, Joao Costa.
All.: De Rossi.
FEYENOORD: Wellenreuther; Geertruida, Hancko, Beelen, Hartman; Timber, Wieffer (121' Jahanbakhsh), Stengs (60' Zerrouki); Nieuwkoop (71' Minteh), Gimenez (78' Ayase), Paixao (59' Ivanusec).
A disp.: Lamprou, van Sas, Lopez, Sauer, Read, Milambo, Lingr.
All.: Slot.
Arbitro: Gil Manzano. Assistenti: Barbero - Nevado. IV uomo: Martínez Munuera. VAR: Hernández. AVAR: Cuadra.