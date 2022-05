Lo stadio di Tirana è sold out da tempo e ora pure l’Olimpico inizia a riempirsi per la prima finale a distanza della storia romanista. Sono stati 11 mila i biglietti venduti in fase di prelazione agli abbonati che assisteranno mercoledì prossimo alla sfida col Feyenoord nello stadio che quest’anno ha fatto registrare spesso il tutto esaurito. Da pochi minuti è iniziata la vendita libera con file che già vedono 16 mila persone in coda. Se il prezzo per gli abbonati era di 5 euro, quello per i non tesserati nella stagione in corso sarà di 10 euro con la possibilità di far entrare gratis un under 16 accompagnato. Dopo qualche ora è stato raggiunto il primo obiettivo della società, saranno 30mila i tifosi giallorossi.