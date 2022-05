La Uefa ha reso ufficialmente nota la designazione arbitrale per la finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord. Sarà Istvan Kovacs l'arbitro dell'ultimo atto in programma a Tirana il prossimo 25 maggio. Il fischietto rumeno vanta già due precedenti con la squadra giallorossa, entrambi vincenti: il 2-0 rifilato al Braga lo scorso anno in Europa League e il match casalingo vinto 4-0 contro lo Zorya in questa stagione.