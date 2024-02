Roma-Feyenoord, le formazioni ufficiali: Dybala sfida Paixao









Ritorno dei playoff di Europa League. La Roma di Daniele De Rossi, nella cornice dello Stadio Olimpico, alle ore 21, si gioca il passaggio agli ottavi di finale della seconda massima competizione europea contro il Feyenoord, dopo l’1-1 della sfida d’andata disputata in Olanda. Ecco, le formazioni ufficiali.



ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi



FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Timber, Stengs, Wieffer; Niewkoop, Gimenez, Paixao. All. Slot