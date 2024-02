Roma-Feyenoord, le pagelle di CM: Svilar 11 metri sopra il cielo. Pellegrini, perle e tulipani



Roma-Feyenoord



SVILAR 8: L’eroe dell’Olimpico para due rigori e corre sotto la Sud. Sventa lo 0-2 quasi subito, poi ha pochi pericoli e li amministra con uscite sempre tempestive. Il posto è suo. A vita.



KARSDORP 5 : Continua a essere l’anello debole. Da un suo errore nasce il gol del vantaggio olandese, poi fa davvero ben poco rimediare. Esce tra i fischi. (67’ Celik 6: porta raziocinio)



MANCINI 7: Sempre in vedetta, tipo Mitch di Baywatch. Sventa pericoli e cerca spesso il break per portare su la squadra. Ultimo a mollare.



LLORENTE 6 :Sempre attento, e quando non lo è corre a mettere una pezza. Esce dopo una brutta capocciata con Ueda (84’ Ndicka 6,5: gioca da coppa d’Africa, sempre a fronte alta)



SPINAZZOLA 6: Poche volte sul fondo, e quando lo trova non è di gioia. Dietro se la combatte con Geertruida che non è proprio l’ultimo arrivato (105’ Angelino 6: porta freschezza)



CRISTANTE 6,5: Scivola ma si rialza, e prova pure a inserirsi tra le linee. Qualche spiffero lo concede ma calcia il rigore alla grande



PAREDES 6,5: Appena si equilibra l’asticella del reparto torna a distribuire giocate interessanti. Rigore glaciale.



PELLEGRINI 7: Pane e tulipani. Quando vede Feyenoord si illumina, ma ultimamente lo fa con tutti. Una perla da fuori area. Poi ci prova con assist e recuperi fino a scaricare le batterie (71’ Aouar 6,5: impatta bene, anche dal dischetto)



EL SHAARAWY 6: Corre, suda. Tantissimo. Sbatte spesso sul muro olandese, compresa la gamba di Stengs sul quale ci sarebbe da discutere. (1’pts Zalewski 6,5: Fa infuriare l’Olimpico. Poi lo fa esplodere con l’ultimo rigore)



LUKAKU 5,5: Custodisce palloni preziosi da distribuire a tutto il reparto. Si trova due volte a tu per tu col portiere, che compie il miracolo strozzandogli l’urlo in gola



DYBALA 6: Si sacrifica cercando la gioia in imbucata per i compagni. Gli olandesi lo accerchiano e lo gonfiano di botte. Non sempre l’arbitro fischia. (101’ Baldanzi 6: corre)



DE ROSSI 7: Gara specchio dell’andata, con la Roma che fatica però a trovare il tiro in porta. Poi gestisce bene cambi e rigori. Che notte!







FEYENOORD



Wellenreuther 7



Geertruida 6,5



Beelen 6,5



Hancko 6



Hartman 6,5



Timber 7



Wieffer 6



Stengs 5,5 (58’ Ivanusec 6,5)



Nieuwkoop 6 (70’ Minteh 6)



Gimenez 6,5 (78’ Ueda 6,5)



Paixao 6 (58’ Zerrouki 6)



Slot 6,5