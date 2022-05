Roma-Feyenoord, è il giorno della finale. A Tirana si gioca l'ultimo atto della Conference League: i giallorossi sono l'unica squadra italiana ancora in Europa e alle 21 affronteranno i biancorossi per diventare il primo club a vincere questo trofeo.- Pellegrini e compagni sono arrivati alla sfida dopo aver eliminato una dietro l'altra Vitesse - altra olandese - Bodo Glimt e Leicester., che prima della fase eliminatoria avevano vinto il gruppo C dove c'erano anche Zorja e Cska Sofia. Il Feyenoord, invece, è partito dal secondo turno preliminare nel quale ha eliminato i kosovari del Drita; poi ha vinto il girone con Slavia Praga, Union Berlino e Maccabi Haifa prima di fare fuori Partizan, Slavia Praga e Marsiglia dagli ottavi in poi.- Pensi a Roma-Feyenoord e. Dopo l'1-1 dell'andata con gol di Gervinho e Kazim-Richards all'Olimpico, i giallorossi di Rudi Garcia vinsero 2-1 al ritorno (Ljajic e ancora Gervinho per la Roma) superando il turno. Oggi gli occhi sono puntati su Tammy Abraham, capocannoniere della Roma in Europa con 9 reti e a -1 da Cyriel Dessers proprio del Feyenoord.- La gara sarà trasmessa in Tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4k, in streaming su Dazn e Now tv ma anche in chiaro su Tv8.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Mkhitaryan; Abraham.: Mourinho.: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers.: Slot.