Non c'è due senza tre:. In principio è stata la finale di Conference League 2021-22 a Tirana, in Albania, vinta grazie al gol di Zaniolo; poi il doppio confronto ai quarti di finale della scorsa Europa League, vinto ai supplementari grazie a El Shaarawy e Pellegrini col risultato di 4-2 complessivo dopo il 2-2 complessivo maturato tra Rotterdam e la Capitale italiana. Quest'anno sono i playoff, con i, vinto dall'Atletico Madrid. Occhio all'ordine pubblico: le due tifoserie sono ormai rivali, le trasferte dell'anno scorso sono state interdette ai supporter ospiti tanto nei Paesi Bassi quanto in Italia.Solo: i successi sono arrivati entrambi in casa, 2-0 con gli scozzesi e 3-1 contro gli uomini di Sarri. 9 gol fatti e 10 subiti nell'ambito del raggruppamento.l'andamento è sostenuto, ma c'è il PSV Eindhoven che ha vinto tutte, ma proprio tutte le partite che ha giocato, accumulando così 10 punti di vantaggio.Senza ombra di dubbio il centravanti messicano classe 2001 Santiago, che in estate piaceva in Italia a Lazio e Milan ma che ha rinnovato il contratto fino al 2027. Dall'inizio della stagione 20 gol e 5 assist in 21 partite in tutte le competizioni, supportato dasulle fasce. C'è anche, ed è uno dei leader, l'ex difensore della Fiorentina David, che è passato da terzino a centrale raggiungendo la sua dimensione ideale.