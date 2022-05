Utenti in coda virtuale e lamentele. Ormai è chiaro a tutti come aver scelto lo stadio di Tirana (21.000 posti) per l’ultimo atto della Conference League sia stato miope. Ieri lo stesso Feyenoord ha emesso questa nota: "La società è delusa dal limitato numero di biglietti a disposizione per questa storica partita. Un grande evento come Roma-Feyenoord avrebbe meritato un palcoscenico più grande con decine di migliaia di spettatori di entrambi i club". In ogni caso fino alle 12 di oggi ci sarà l’assegnazione dei codici di accesso per i biglietti Uefa. Fino a ieri sera erano circa quattromila gli utenti in coda nel sistema per provare l’acquisto.