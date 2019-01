Il Valencia ha messo in vendita Batshuayi ormai da tempo. Il belga non rientra più nei piani della società spagnola che ha già diversi nomi per sostituirlo. D'altro canto non mancano le pretendenti per l'attaccante, anche se , a tirarsi fuori dalla concorrenza è la Roma, che in questi giorni ha deciso di rinnovare la fiducia in Patrick Schick dopo le recenti prestazioni.