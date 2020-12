Guido Fienga, amministratore delegato della Roma ha espresso la sua totale solidarietà ai microfoni dell'Ansa per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso si era reso protagonista di un duro sfogo al termine di Roma-Sassuolo verso alcuni tifosi (poi erano arrivate le scuse) a causa di gravi insulti "Come società siamo vicini a Pellegrini, non solo come calciatore ma anche come uomo: non è da tutti commettere uno sbaglio e ammetterlo subito, come è successo ieri, scusandosi con coloro che potessero essersi sentire offesi- Pellegrini si è scusato, a differenza dei tanti che negli ultimi tempi hanno usato delle parole vergognose nei suoi confronti e nei confronti della sua bella famiglia. Parole che prescindono dalle critiche e dalle valutazioni calcistiche, ma mirano solo a offendere l'uomo. Lorenzo è un patrimonio della Roma e ne siamo orgogliosi".