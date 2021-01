Guido Fienga, Ceo della Roma, parla a Dazn prima del match contro la Sampdoria: "Siamo contenti che Tiago Pinto sia il nostro direttore generale dell’area sportiva, che contempla anche De Sanctis come direttore. Ha una capacità e una professionalità che esalterà tutte le capacità che ci sono oggi a Trigoria, rapportandosi con presidente e vicepresidente. Siamo già alacremente a lavoro con lui, anche se ufficialmente solo in video-call per ora".



PRIORITA' DEL MERCATO - "Come in tutte le sessioni, la linea guida è quella di effettuare investimenti sostenibili e che sostengano il progetto nel medio-lungo termine. Gli azionisti hanno dato un segnale molto forte con l’aumento di capitale, ma dando un obiettivo di costruzione per un progetto di medio-lungo termine. Lo scorso gennaio ci furono tante critiche, mentre oggi scopriamo di aver preso Ibanez, Carlos Perez e Villar. Vogliamo continuare così, facendo leva anche sullo scouting e la nostra Primavera".



SU EL SHAARAWY - "Fonseca non ha fatto alcuna richiesta. Lavoriamo con lui, ma ci penseranno il tecnico e Tiago Pinto a creare questo progetto".