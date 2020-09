Guido Fienga è risultato negativo anche al secondo tampone, come riferisce l’Ansa Il Ceo della Roma era in isolamento domiciliare dopo aver preso parte all'assemblea di Lega di A a cui aveva partecipato anche il patron del Napoli De Laurentiis, risultato positivo al Coronavirus. Da oggi Fienga può tornare a circolare liberamente e quindi anche incontrare i nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, dalla scorsa settimana nella Capitale per la prima volta dopo aver acquisito la società giallorossa da James Pallotta.