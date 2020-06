Guido Fienga, CEO della Roma, parla a Sky Sport prima della sfida con la Sampdoria: "Già durante il lockdown i ragazzi sono stati perfetti, siamo stati tra i primi a tornare a Trigoria e c'è sempre stata una concentrazione altissima La rosa è finalmente quasi al completo, vogliamo la Champions. Vicende societarie? Ora pensiamo al campionato, siamo a -6 dall'Atalanta, dobbiamo superarla e pensiamo solo a questo. Tutti sono compatti, lavorano per l'obiettivo Champions. Mercato? Prematuro parlarne ora, per trattenere i giocatori vogliamo convincerli con un progetto concreto. Smalling e Mkhitaryan vorremmo tenerli, ma ora sono concentrati sul campionato: lasciamoli lavorare, speriamo ci diano tante soddisfazioni per il finale di campionato e l'Europa League.