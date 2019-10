Guido Fienga, CEO della Roma, parla di Totti e De Rossi durante l'assemblea degli azionisti giallorossa: "Il distacco di due personaggi importanti è stato pesante ma è legato a scelte individuali. A De Rossi abbiamo chiesto di ricoprire un ruolo diverso da quello di calciatore, all'interno della società, ma ha preferito continuare a giocare e andare altrove. Per quanto riguarda Totti, aveva un ruolo e speravamo potesse restare. Ha preferito lasciare e ha spiegato pubblicamente tutto. Non dovete chiedere conto a noi. Totti è il giocatore più importante della storia della Roma, per noi resta un idolo, ma oggi non fa parte del club. Continuiamo a volergli bene, se poi un giorno volesse riavvicinarsi...".