Guido Fienga, CEO della Roma, è intervenuto ieri ai microfoni di Sky per parlare anche della ripresa del campionato che ha messo d'accordo tutti i club di serie A



Qual è la posizione della Roma sulla ripresa degli allenamenti?

"La posizione della Roma è quella di terminare questo percorso che sta cercando di minimizzare l'impatto del virus. Noi da subito stiamo oltremodo sensibili nel mettere al primo posto la tutela della salute di tutti, giocatori e tifosi. Ricordo l’episodio dell’incertezza sulla partita con il Siviglia d'Europa League, dove abbiamo assunto una posizione molto forte. Come per tutti l’ambizione è quella di ritornare ad una nuova normalità, che non può che essere quella di prima insieme però al Coronavirus".



Com’è il quadro intorno alla Roma?

"Sono convinto dell’aiuto che il calcio può dare alla ripresa di questa nuova normalità. Penso che per tutte le attività produttive e per tutti i cittadini, riprendere in convivenza con il Coronavirus significa riprendere con la possibilità di avere accesso facilitato e a basso costo a sistemi di diagnosi sicuri e veloci".