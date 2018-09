AS Roma annuncia di avere sottoscritto un accordo di partnership con Electronic Arts, l’azienda creatrice delle serie di videogiochi sportivi più vendute al mondo e il cui nuovo capitolo, EA Sports FIFA 19, sarà lanciato il prossimo 28 settembre.

L’accordo biennale ha tra gli obiettivi principali quello di portare la serie EA Sports FIFA sempre più vicina ai tifosi della Roma, in Italia e nel mondo, grazie ad una stretta collaborazione marketing e commerciale ed alla realizzazione di contenuti esclusivi per i rispettivi canali di comunicazione. Lo dimostra l'inserimento del logo della Roma nel video ufficiale del nuovo videogioco.