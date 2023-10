Giornata di vigilia in casa Roma considerando che la squadra di Mourinho sarà impegnata domani sul campo del Cagliari di mister Ranieri in occasione dell’ottava giornata di campionato. Dall'allenamento odierno non sembrano arrivare buone notizie per lo Special One che dovrà fare a meno ancora di Smalling, Llorente e Pellegrini assenti causa infortunio.