Nella serata di ieri all'Olimpico la Roma ha rivisto Bryan Reynolds, il terzino americano acquistato nella finestra di gennaio e soffiato alla Juventus che stava per acquistarlo in sinergia con il Benevento. L'esterno è rientrato finalmente dagli Stati Uniti dove, riporta il Corriere dello Sport, era rientrato per sbrigare delle pratiche burocratiche legate al permesso di soggiorno.