Strano, ma....Veretout. Dopo settimane di lavoro a parte il francese ex Fiorentina da oggi sarà a disposizione di Fonseca. ​Superato il problema alla caviglia e completato il periodo di riatletizzazione, Veretout si è riaffacciato in gruppo mercoledì scorso, iniziando con la parte tecnica e tattica e saltando per precauzione solo la partitella. Poi è salito di intensità nei lavori e nella partecipazione e anche domenica sia lui sia Pastore hanno fatto l’intera seduta di allenamento.