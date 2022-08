Il nuovo acquisto della Roma, Gini Wijnaldum, è finalmente - per la gioia dei tifosi giallorossi - atterrato a Ciampino, poco dopo le 18. Il giocatore, accompagnato dai familiari, è arrivato a bordo dell’aereo presidenziale di Dan e Ryan Friedkin, atteso da centinaia di tifosi in festa, tra cori e qualche autografo firmato prima della partenza per l'hotel. Domani sono previste le visite mediche e la firma del contratto.