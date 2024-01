Roma, finisce l'era Pinto: il portoghese ha dato l'addio alla squadra

Il rapporto tra Tiago Pinto e la Roma è finito. Il gm portoghese, infatti, terminata questa sessione di mercato lascerà definitivamente la Capitale, chiudendo definitivamente la sua esperienza in giallorosso. A confermarlo una notizia dell'ultima ora: Pinto avrebbe già dato il suo annuncio dell'addio alla squadra e ai membri dello staff di Trigoria. Dal primo febbraio, quindi, non sarà più un dirigente della Roma. Tiago potrebbe tornare al Benfica, dove lo riaccoglierebbero a braccia aperte. La decisione del mancato rinnovo arriva soprattutto dalla Ceo, Lina Souloukou che è già al lavoro per trovare un nuovo sostituto. In pole ci sono Massara e Modesto, non. necessariamente uno contro l'altro ma forse in coppia. Il primo piace da tempo ai Friedkin, il secondo ha già lavorato con la Souloukou all'Olympiacos. A pesare sull'operato di Pinto i tanti errori degli ultimi mesi: dall'affare Sanches all'addio di Matic passando per il caso Smalling e la trattativa Bonucci.