Roma, finito il campionato di Lukaku: ammonito per l'esultanza, sarà squalificato contro l'Empoli

Lavince all'Olimpico contro il, nella sfida in programma per questa sera e valida per la trentasettesima giornata di Serie A. A decidere la sfida è, che incorna in porta un bel cross di Stephan El Shaarawy, facendo 1-0 nonostante l'inferiorità numerica dovuta all'espulsione di Leandro Paredes. La brutta notizia è però il cartellino giallo rimediato dal belga, che lo costringerà a saltare l'ultima giornata di campionato.Dopo aver depositato il pallone alle spalle di Josep Martinez (il 13° gol in campionato), il centravanti della Roma non ha esitato aper poi correre ad esultare sotto la curva. Il belga era peròprima del match, motivo per cui l'ammonizione rimediata è particolarmente pesante.

Con la squalifica rimediata oggi, Lukaku mette anticipatamente fine alla propria stagione., in programma per il prossimoallo stadio Castellani. Oltre a, espulso al minuto 72 del match, De Rossi dovrà dunque fare a meno anche del suo numero 9.