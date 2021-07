E’ arrivato il via libera definitivo, quello che permetterà a Nicolò Zaniolo di partecipare senza problemi al ritiro che inizierà il 6 luglio a Trigoria. Ieri, infatti, il Dottor Fink (che lo ha operato 10 mesi fa al crociato in Austria) si è presentato al centro sportivo per la visita definitiva. Sono usciti entrambi col sorriso. Soprattutto Zaniolo che non vede l’ora di lavorare con Mourinho e mettere sul campo tutta la rabbia per un anno passato a guardare.