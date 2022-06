La Roma con un post sul proprio profilo di Twitter ha fatto gli auguri al club giallorosso: "95 anni. Auguri, Roma. Da qui al 22 luglio la festa dei Romanisti". La maggior parte dei tifosi non accetta il 7 giugno come data di fondazione ma a molti è piaciuto il chiaro riferimento al 22 luglio e l'utilizzo del vecchio stemma nel video apparso pochi minuti fa sui social. Non solo, sul proprio sito ufficiale, il club ha annunciato che in questo periodo di celebrazioni la coppa della Conference League vinta il 25 maggio scorso a Tirana, sarà itinerante. "La Roma è dove sono i romanisti. Quindi, la Coppa della Conference League vinta dalla Roma appartiene ai romanisti. Dopo essere stata sollevata all'Arena Kombetare di Tirana e celebrata al Circo Massimo e al Colosseo dalla squadra e dal popolo giallorosso, il viaggio della Coppa non è ancora terminato. Dal 7 giugno, ricorrenza della fondazione del Club, al 22 luglio, giorno dei tradizionali festeggiamenti, il trofeo viaggerà per la città. A cavallo di queste due date, la Coppa sarà protagonista di una serie di iniziative e di sorprese che vedranno al centro i tifosi giallorossi", si legge sulla nota.