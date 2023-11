La famiglia Pellegrini si allarga. Il capitano giallorosso tramite i propri profili social, ha annunciato la nascita di Nicolò, terzo genito nato (dopo Camilla e Thomas) dall'amore con Veronica Martinelli:Queste le parole scelte dalla coppia (sposata a maggio 2018) per annunciare il nuovo piccolo arrivo in famiglia. Lorenzo è ormai ai box dallo scorso 9 ottobre e l'obiettivo è tornare almeno tra i convocati per ilSotto il post sono stati limitati i commenti visti i recenti attacchi ai profili della coppia.