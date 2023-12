Roma-Fiorentina 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 5' Lukaku, 64' Quarta.



Assist: 5' Dybala, 64' Kouame



Ammoniti: Cristante (R), Zalewski (R), Ikoné (F), Biraghi (F), Paredes (R), Duncan (F).



Espulsi: Zalewski (R), Lukaku (R).



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini (85' Bove), Zalewski; Dybala (25' Azmoun, 62' El Shaarawy), Lukaku.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Belotti.

All.: Mourinho.



FIORENTINA: Terracciano; Kayode (81' Lopez), Ranieri, M.Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura (78' Sottil), Ikoné (72' Gonzalez); Nzola.

A disp.: Vannucchi, Christensen, Milenkovic, Mina, Parisi, Infantino, Mandragora, Pierozzi, Barak, Beltran, Brekalo.

All.: Italiano.



Arbitro: Rapuano. Assistenti. Rossi L. - Rossi C. IV uomo. Maresca. VAR: Aureliano. AVAR: Dionisi.